OM – Mercato : une légende de Liga dément la rumeur marseillaise

Emblématique joueur de l’Athletic Bilabo, Aritz Aduriz (39 ans) n’a jamais entretenu le moindre contact avec l’OM.

Au tout début du Champion’s Project (et même un peu avant), une rumeur Mercato avait enflammé la Canebière : l’OM serait sur les traces de la légende basque Aritz Aduriz (Athletic Bilbao, 39 ans). Une rumeur dont on sait désormais qu’elle ne verra jamais le jour puisque l’attaquant international espagnol a annoncé qu’il raccrochait les crampons à l’issue de la saison.

A l’occasion d’un entretien à « So Foot », Aduriz a tenu à rétablir une vérité concernant la rumeur marseillaise : «En fait, je n’ai jamais vraiment caressé l’idée de jouer à l’étranger. Et contrairement à ce qu’on raconte, Zubizarreta ne m’a jamais appelé pour signer à l’OM. J’ai parfois été attiré par l’idée de jouer en Premier League, c’est vrai, mais je n’ai jamais sauté le pas. J’étais très bien à l’Athletic Bilbao. Porter ce maillot m’a toujours comblé de bonheur. Être là où on est heureux, c’est le plus important, non ?»

Une histoire qui rejoindra les autres sardines de Mercato qui ont bouché le Vieux-Port comme Maradona, Jardel ou Trézéguet…