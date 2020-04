OM – Mercato : une ouverture avec un buteur de Premier League ?

true

Michy Batshuayi (26 ans) pourrait quitter Chelsea au mercato estival et n’aurait pas totalement écarté l’hypothèse de reporter le maillot de l’OM.

L’idée a fait son chemin avant même le début de la crise sanitaire. Les rumeurs annonçaient un regain d’intérêt de l’OM pour Michy Batshuayi. L’inverse est-il aussi vrai ? Passé dans les rangs du club phocéen entre 2014 et 2016, l’attaquant belge (26 ans) cire le banc de Chelsea mais n’a jamais vraiment oublié Marseille. Il y a environ un mois, un retour sur la Canebière a donc été avancé par la presse belge. The Sun en remet une petite couche à l’heure du confinement et affirme que Frank Lampard souhaite plus que jamais son départ pour enrôler le buteur de Fribourg Luca Waldschmidt (23 ans).

« On l’annonce sur le départ régulièrement, car depuis plusieurs années, ses choix n’ont pas été particulièrement judicieux, que ce soit avec Chelsea, Valence ou Crystal Palace, glisse au Phocéen le journaliste du quotidien Le Soir Fédéric Larsimont. Il arrive à un moment de sa carrière où il doit faire le bon choix. Je ne sais pas si cette rumeur d’un retour à l’OM est fondée, mais je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. C’est une équipe qu’il connait, où il a réussi et Marseille est un volcan. »

À Londres, Batshuayi dispose d’un salaire de 4 M€ par an chez les Blues et n’a plus qu’une année de contrat. De quoi vraiment tenter le coup pour l’OM ?