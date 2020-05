OM – Mercato : une pépite de L2 ouvre la porte à Andoni Zubizarreta

true

En fin de contrat au FC Lorient, l’ailier Jimmy Cabot (26 ans) est ouvert à toutes les propositions. Notamment celle d’un OM en quête de renforts…

Jimmy Cabot a tout du bon plan pour des clubs de L1 en difficulté financière suite à la crise du Covid-19. Le milieu offensif lorientais est en fin de contrat, il a 26 ans et, surtout, il est l’un des meilleurs joueurs de L2 depuis plusieurs années. Un profil très intéressant, donc, sur lequel pourrait se pencher Andoni Zubizarreta.

Interrogé par Ouest-France, le natif de Chambéry a assuré être à l’écoute de tout le monde, expliquant avoir des contacts mais ne pas avoir fait son choix. En bref, si l’Olympique de Marseille et sa participation à la Champions League font le premier pas, le futur ex-Merlu ne dira pas non !

« Oui, il y a des choses, des bruits, comme d’habitude. Comme à chaque mercato. Et comme je suis en fin de contrat… Est-ce que j’ai fait mon choix ? Absolument pas. Et avec la situation que l’on connaît en ce moment en France et à l’étranger, il n’y a rien de concret. Je suis ouvert à tout. Je vais essayer de trouver un projet intéressant où je pourrai m’épanouir. À cet instant, il n’y a vraiment rien d’affiné. »