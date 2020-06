OM – Mercato : une piste italienne pour Dario Benedetto

true

Arrivé il y a un an seulement, l’attaquant argentin serait dans le viseur du club italien. Et comme aucun joueur n’est invendable à l’OM…

A l’Olympique de Marseille, tous les joueurs sont à vendre vu l’état des finances. Même les plus improbables. Du coup, si l’intérêt du Napoli pour Dario Benedetto, révélé par Radio Marte, se confirme, il se pourrait que l’attaquant argentin fasse ses valises, une année seulement après les avoir posées en Provence.

La radio italienne a rappelé que l’intérêt du Napoli pour le buteur argentin ne remette pas à hier. Il lui a en effet été proposé à plusieurs reprises au temps où il jouait à Boca Juniors. Mais le SSCN a souvent été bien pourvu en attaquants (Lavezzi, Cavani, Higuain…) depuis une décennie.

Reste qu’un départ de Benedetto ne serait pas sans poser des problèmes à l’OM. En effet, il s’agit d’un joueur clef pour André Villas-Boas, qui a beaucoup œuvré pour le faire venir l’été dernier. Le transférer un an plus tard pourrait tendre un peu plus les rapports entre le technicien et son président, Jacques-Henri Eyraud…