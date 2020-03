OM – Mercato : une première cible estivale part en fumée ?

true

L’info avait fuité le mois dernier : l’OM lorgne Matty Longstaff (19 ans), le milieu de terrain de Newcastle. Le joueur est en fin de contrat au mois de juin et il n’a toujours pas signé son premier contrat pro avec le club du nord de l’Angleterre. Selon le journaliste de The Athletic Chris Waugh, Longstaff a été observé par l’OM et l’Inter Milan notamment.

Steve Bruce fait le forcing

« Il est très clair que sa situation intéresse plusieurs clubs et on peut affirmer qu’il a été observé par Marseille et l’Inter de Milan, a expliqué ce spécialiste des Magpies au Phocéen. Je sais aussi que des clubs allemands sont sur le coup. Son contrat se termine à la fin de la saison et il gagne actuellement 1000 euros pas semaine, ce qui en fait un joueur forcément convoité, car il suffirait de débourser un peu moins de 500 000 euros d’indemnité pour le faire signer. Je sais que son premier choix est de rester à Newcastle, où joue son frère ainé, mais il n’exclut pas la possibilité de jouer en Europe s’il n’arrive pas à s’entendre avec son club ».

Toutefois, son entraîneur Steve Bruce tente de convaincre le joueur de rester comme il l’a expliqué dans les colonnes du Daily Star : « Je sais bien que des clubs lui parlent en ce moment, et cette situation est préoccupante. Je lui parle régulièrement et continuerai à le faire. Il sait à quel point le club et moi souhaitons qu’il reste ». International U20, Longstaff a disputé 12 matches cette saison avec Newcastle et a inscrit 2 buts.