OM – Mercato : une première offre est tombée pour Boubacar Kamara

Selon un média anglais, Manchester City aurait fait une première offre de 32 M€ à Boubacar Kamara, qui a cependant dit qu’il ne voulait pas quitter l’OM.

A l’instar de Florian Thauvin, Boubacar Kamara a d’ores et déjà annoncé qu’il souhaitait rester à l’Olympique de Marseille encore au moins une saison. Seulement, comme il s’agit d’un des éléments les plus bankables du groupe provençal, il se pourrait que sa volonté ne soit pas respectée.

Surtout que le média anglais Team Talk assure que déjà quatre écuries de Premier League, et non des moindres, se sont penchées sur le profil du Minot. Il s’agirait de Manchester City, United, Chelsea et Arsenal. Et surtout, les champions d’Angleterre en titre seraient déjà passés à l’attaque.

Ils auraient formulé une offre de 32 M€ à l’OM pour son joueur, sous contrat jusqu’en 2022. Un montant qui ne devrait pas inciter Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta à accepter pour le moment. Mais cela pourrait inciter les autres clubs intéressés à jouer le jeu de la surenchère. Et là, ça pourrait devenir intéressant pour l’OM…