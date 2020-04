OM – Mercato : Villas-Boas a bien tenté le coup pour un buteur du Zénith

true

A la relance du côté de Sotchi, Aleksandr Kokorin (ex-Zenith, 29 ans) aurait discuté avec l’OM à deux reprises depuis l’arrivée d’André Villas-Boas.

L’été dernier, avant de finalement recruter l’attaquant de Boca Juniors Dario Benedetto, André Villas-Boas a activé son réseau pour tenter de faire venir un attaquant à l’OM. Le Portugais a notamment scruté le marché en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg, club où il avait laissé une bonne image.

Kokorin confirme des contacts depuis un an avec l’OM

Comme il l’a confié lors d’un live Instagram, l’international russe (48 capes, 12 buts), Aleksandr Kokorin (29 ans) avait notamment été contacté par le « Special Two » à ce moment-là. Si Arsenal était aussi sur le coup, le deal avait finalement capoté, obligeant Kokorin à une demi-saison blanche au Zénith avant son départ en prêt à Sotchi en tout début d’année (4 apparitions, 3 buts).

Ce n’est pas la première fois que Kokorin évoque l’intérêt de Marseille. En mars dernier, après ses débuts réussis à Sotchi, le Russe était lui-même revenu sur son dernier Mercato… Assurant s’être proposé à André Villas-Boas cet hiver. Malheureusement (et malgré un intérêt manifeste), le club phocéen n’avait pas les moyens d’offrir autre chose qu’un prêt et, du côté du Zénith, on a privilégié l’option russo-russe. Sans doute du fait d’une histoire de prise en charge du salaire.