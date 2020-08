OM – Mercato : Villas-Boas a reçu un signal positif pour son attaquant

true

Désireux de recruter un attaquant au mercato à l’OM, André Villas-Boas lorgne toujours Boulaye Dia (23 ans). Le Stade de Reims serait prêt à faire une fleur au club phocéen.

Le mercato de l’OM n’est pas terminé. Après les arrivées de Leonardo Balerdi et Pape Gueye dans le courant de l’été, le club phocéen veut encore un latéral gauche et un attaquant pour contenter André Villas-Boas.

Arrivé en juillet, Pablo Longoria est chargé de donner satisfaction au technicien portugais et travaille déjà sur l’arrivée de Boulaye Dia (23 ans). Dans son édition du jour, La Provence fait un point sur le dossier et explique que le buteur du Stade de Reims plaisait beaucoup à Andoni Zubizarreta et présente un profil polyvalent qui intéresse AVB.

Un paiement échelonné serait possible pour Dia

Si les chances sont réduites par le prix réclamé par le club marnais – qui pourrait dépasser 10 millions d’euros – Jean-Pierre Caillot accepterait un paiement échelonné. Ce qui ferait les affaires de Jacques-Henri Eyraud, qui manque de liquidités en raison d’un dégraissage pour l’instant inefficace de son effectif. En revanche, Dia se sent bien à Reims et ne partira pas pour partir. On notera enfin que La Provence confirme que le latéral gauche de l’Atlético Madrid Caio Henrique reste une piste privilégiée de Villas-Boas et que l’OM souhaiterait se le faire prêter.