OM – Mercato : Villas-Boas a soumis une liste de 15 noms aux dirigeants !

André Villas-Boas a soumis une liste d’une quinzaine de recrues aux dirigeants de l’OM pour la saison prochaine. Le mercato devrait être chaud à Marseille.

L’OM a repris l’entraînement cette semaine et une première tornade est déjà venue secouer la Commanderie. Vendredi, Mourad Boudjellal a remué le cocotier en annonçant porter un projet de rachat du club phocéen, dont l’offre devrait être soumise à Frank McCourt en début de semaine prochaine. Sûr qu’André Villas-Boas restera très attentif à ce dossier brûlant, lui qui a finalement décidé de rester la saison prochaine malgré des tensions avec Jacques-Henri Eyraud.

En attendant, le « Special Two » s’est rapproché de McCourt et a même participé à une réunion, par visioconférence, avec le propriétaire américain et son président la semaine dernière. Au cours de ce rendez-vous, il a été question de la marge financière du club et aussi des cibles de l’OM au cours de ce mercato. Selon L’Équipe, Villas-Boas a ciblé quatre postes à renforcer : défenseur central, latéral gauche, milieu axial et attaquant, capable de jouer sur un côté. Il a surtout couché sur le papier une quinzaine de noms de recrues potentielles.

Le Fée ou Gonçalves plaisent à l’OM

Conscient des difficultés financières de l’OM, AVB a répertorié un grand nombre de joueurs susceptibles d’être attirés sous forme de prêt. L’ancien coach du FC Porto (2010-2011) cible notamment Mickaël Cuisance, qui commence à faire son trou au Bayern Munich ou encore Pape Gueye (Le Havre). Des pistes déjà connues. D’autres moins connues sont citées par le quotidien sportif : le milieu Enzo Le Fée (FC Lorient) ou le latéral gauche Mathieu Gonçalves (Toulouse).