OM – Mercato : Villas-Boas attaqué pour l’un de ses piliers ?

Lors d’une de ses dernières conférences de presse, l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a expliqué qu’il n’attendait aucune arrivée en janvier et que son vœu le plus cher pour la nouvelle année était que son équipe type ne soit pas amputée d’un membre. Seulement, en difficulté financière et surveillé par le fair-play financier, le club va quand même devoir vendre.

L’idéal serait de vendre Kevin Strootman car il pourrait être remplacé par Boubacar Kamara au poste de sentinelle, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car formant alors la charnière centrale. Mais le milieu hollandais, aux prestations très insuffisantes depuis un an et demi, n’intéresse pas grand-monde. Au contraire de Morgan Sanson…

Selon Le 10 Sport, West Ham, qui était déjà intéressé par lui l’été dernier, serait revenu à la charge et aurait fait une offre. Le média assure que celle-ci ne serait cependant pas à la « hauteur des prétentions de l’OM ».

Pour rappel, l’OM attend 30 M€ pour l’ancien Montpelliérain. Mais vu sa forme depuis le début de saison, un départ constituerait une grosse perte…