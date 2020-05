OM – Mercato : Villas-Boas aurait ciblé un attaquant brésilien

true

L’agent d’un attaquant brésilien assure avoir une touche avec un grand club français. Son joueur sera libre en décembre et André Villas-Boas le connaît.

Dans l’obligation de recruter sans faire de folie, l’Olympique de Marseille est à l’affut de bons coups. L’un d’eux pourrait venir d’un championnat qu’André Villas-Boas connaît bien : la Chine. Libre en décembre, l’attaquant brésilien Rafael Silva souhaiterait quitter l’Empire du Milieu, et pour cause, il joue au Wuhan Zall, point de départ de la crise sanitaire mondiale.

Son agent, Marcelo Mascagni, a annoncé à Calcio Mercato avoir une touche en France : « Nous voulons transférer Rafael Silva dans un club européen. Il y a un grand intérêt d’un grand français, mais nous parlons aussi avec des clubs de Serie A. C’est un grand attaquant, très expérimenté et doté de qualités techniques, au cours des 3 dernières années, il a marqué plus de 50 buts « .

Silva constituerait, à l’instar de Dario Benedetto l’été dernier, un véritable pari. Car son expérience européenne est maigrichonne (le FC Lugano en 2013/14) et il évolue depuis six ans en Asie, d’abord au Japon (où il avait affronté le Shanghai SIPG de Villas-Boas en Champions League) puis en Chine. Pas certain, donc, qu’il ait le niveau pour un grand championnat européen. Mais quand on n’a pas d’argent…