OM – Mercato : Villas-Boas aurait pu avoir un meilleur buteur que Benedetto

La quête du «grantakan » a longtemps donné des cauchemars aux dirigeants de l’OM. Pourtant, les nuits blanches auraient sans doute pu être moins nombreuses si l’état-major du club phocéen avait daigné conserver Bafétimbi Gomis à l’été 2017. Au lieu de cela, l’attaquant de 34 ans a filé à Galatasaray après avoir tout de même claqué 21 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues à l’OM !

« Je ne regrette pas d’être parti. Surtout quand je vois l’histoire d’amour incroyable que j’ai vécue à Istanbul. J’aurais joué une saison pour le club de mon cœur et le plus important, c’était de partir avec le sentiment du travail bien fait, de laisser la maison propre », retient Gomis dans les colonnes de Var Matin.

Manchester City and Manchester United have both been monitoring Marseille centre-back Duje Ćaleta-Car (23).

The verdict from City scouts has been ‘overwhelmingly positive’.

