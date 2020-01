OM – Mercato : Villas-Boas déjà rassuré pour Payet ?

true

Un départ de taille va-t-il s’organiser à l’OM avant la fin du mercato le 31 janvier à minuit ? L’Équipe, dans son édition du jour, assure que West Ham a l’intention de faire revenir Dimitri Payet.

🔃 Étant dans une situation délicate, West Ham souhaite se renforcer. Dimitri Payet fait partie des cibles. Pour le moment, aucune offre n’est arrivée sur le bureau des dirigeants de l’OM mais West ham pourrait passer à l’offensive dans les prochains jours. (@lequipe) pic.twitter.com/03TGQBdumm — Peuple Olympien (@peupleolympien) January 22, 2020

Étrillés mercredi à Leicester (1-4), les Hammers se trouvent dans une situation très délicate en Premier League, où ils occupent une inquiétante 17e place à égalité de points avec Burnley et Watford. Payet (32 ans) a évolué à West Ham une saison et demi, et son départ, à l’hiver 2017 pour revenir à l’OM en tête de gondole du Champions Project contre 30 M€, avait été fracassant.

West Ham pas vraiment intéressé par Payet ?

L’information a de quoi surprendre et n’est pas du tout partagée en Angleterre. Skysports s’est ainsi renseigné du côté du club anglais et assure qu’il n’est pas vraiment intéressé par le milieu offensif de l’OM. Aucun contact n’aurait d’ailleurs eu lieu à cet égard. Foot Mercato va dans le même sens et affirme que « le cas Payet n’est pas étudié pour le moment par West Ham. » Villas-Boas peut-il souffler pour autant ?