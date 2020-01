OM – Mercato : Villas-Boas met McCourt face à ses responsabilités

true

En conférence de presse, ce mercredi, l’entraîneur phocéen, André Villas-Boas, a confirmé que le Mercato de l’OM serait calme, faute de moyens. « On pourra recruter si on vend et je n’ai pas trop d’intérêt à vendre. Il y a un risque de s’affaiblir, un risque pour l’adaptation aussi. Le mieux, c’est de profiter de la forme de l’équipe », a ainsi expliqué le technicien portugais.

S’il n’a pas voulu dramatiser les choses, en s’efforçant notamment de positiver, Villas-Boas a tout de même tenu à rappeler qu’il ne tenait pas les cordons de la Bourse à l’Olympique de Marseille. Chacun à sa place…

𝙏𝙊𝙂𝙀𝙏𝙃𝙀𝙍 🔥💙 pic.twitter.com/6IEMSFWdFc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 7 janvier 2020

« Pour les achats, c’est impossible. Moi je suis coach, je ne suis pas le propriétaire. Je ne peux donc pas trop intervenir ». Une façon d’interpeler Frank McCourt dans l’espoir que l’Américain fasse un petit geste ? Sait-on jamais…