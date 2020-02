OM – Mercato : Villas-Boas n’a pas fait oublier Boca Juniors à Benedetto

true

Dario Benedetto (29 ans), buteur avec l’OM à Lille dimanche (2-1), a réaffirmé son amour pour Boca Juniors, où il a évolué entre 2016 et 2019.

Dario Benedetto (29 ans) va mieux. Auteur du but décisif de l’OM dimanche à Lille (2-1), sur un service parfait de Valère Germain, l’attaquant argentin semble armé pour porter le club phocéen vers son rêve de Ligue des champions.

« Pipa » n’a pourtant pas la tête qu’à l’OM ces derniers temps. Récemment, Benedetto a déjà dit qu’il rêvait de revenir à Boca Juniors, un club dont il a porté fièrement les couleurs pendant trois ans. Il pense encore revenir en Argentine après son passage en France.

Benedetto rêve vraiment d’un retour à Boca

« Pour moi c’était un rêve de jouer à Boca, être champion et jouer dans mon club de cœur. J’espère que je pourrai revenir un jour, on ne sait jamais, a-t-il lancé dans le quotidien gaucho Olé. Cet été, je ne voulais pas quitter Boca mais je devais être égoïste avec moi-même. Je voulais réaliser mon rêve de jouer en Europe. » Vainqueur du championnat à deux reprises et de la Supercoupe d’Argentine, Benedetto ne s’était pas fait que des amis en quittant Boca pour l’OM.