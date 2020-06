OM – Mercato : Villas-Boas perd une bonne piste héritée de Zubizarreta

true

Sondé la saison dernière par l’ex-directeur sportif Andoni Zubizarreta, ce jeune espoir du FC Barcelone s’éloigne définitivement de l’OM.

Une nouvelle piste qui s’envole dans le mercato de l’OM. Cible de l’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta, Juan Miranda (20 ans) va rester une deuxième saison en prêt à Schalke 04. L’information est dévoilée par Sport. L’année dernière, le jeune latéral gauche avait été pisté pour concurrence Jordan Amavi.

Finalement, l’OM s’était résigné à boucler l’arrivée du joueur formé à la Masia. Le FC Barcelone ne souhaitait pas inclure une option d’achat dans le prêt de son espoir. Une volonté qui a donné une fin de non-recevoir de la part de la direction olympienne de l’époque. Schalke 04 avait accepté la requête catalane : prêt de deux saisons sans option d’achat.

Juan Miranda en difficulté en Bundesliga

À la vue des statistiques de l’Espagnol cette saison, les Phocéens ont réalisé un bon choix. Miranda a disputé seulement six rencontres de Bundesliga (dont quatre en qualité de titulaire) et une de coupe d’Allemagne. Bien maigre pour un joueur qui avait une réputation flatteuse de l’autre côté des Pyrénées.

À la vue de la saison prochaine, André Villas-Boas souhaite renforcer son effectif en qualité et en quantité. En plus d’un attaquant, il souhaiterait également doubler le poste de latéral gauche. Une mission qui devra occuper tout le mercato estival le nouveau « Head of Football ».