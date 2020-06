OM : Olivier Pickeu imposerait (déjà) certaines conditions

false

Si l’on en croit le quotidien marseillais, La Provence, Olivier Pickeu, qui devrait signer à l’OM comme patron du football, émet des souhaits très clairs.

C’est le nouveau terme à la mode à l’OM : « Head of football ». A savoir directeur sportif aux pouvoirs élargis, qui aurait, et le conditionnel reste de rigueur, pour nom Olivier Pickeu, grandissime favori pour rejoindre le club phocéen dans les prochaines semaines.

L’ancien du SCO d’Angers, licencié pour fautes graves au mois d’avril dernier, est proche de signer son contrat. Mais comme le rapporte le quotidien La Provence, ce matin, Pickeu aurait émis des souhaits sur lesquels il ne compte rien lâcher. Ainsi, et pour ne pas connaître les mêmes mésaventures qu’Andoni Zubizarreta, Pickeu veut venir débarquer avec plusieurs personnes de confiance. Dont un certain Axel Lablatinière, ancien responsable du recrutement à Angers, notamment.

Ce ne serait pas tout puisque Pickeu voudrait également ainsi placer ses hommes à la formation de l’OM, ainsi que dans le staff technique et médical. Les récents départs de Sébastien Pérez et Didier Samoun, qui travaillaient au recrutement des joueurs pour les équipes de jeunes de l’OM, pourraient constituer un premier indice quant à la place nette qu’est prête à accorder Jacques-Henri Eyraud à son nouveau « Head of football »…