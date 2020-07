OM – Mercato : Villas-Boas tenterait de ramener un de ses ex-lieutenants du Zenit !

true

Libre au 30 juin, Mauricio (PAOK Salonique, 31 ans) serait dans les bons papiers de l’OM et d’André Villas-Boas.

Sans moyens pour recruter, l’Olympique de Marseille fourmille néanmoins d’idées pour renforcer son effectif. En l’absence d’un « head of football » pour le chapeauter, André Villas-Boas tente aussi d’activer son réseau en quête de renforts, tentant de récupérer certains de ses anciens lieutenants. C’est en tout cas ce qu’il tenterait de faire avec le milieu Mauricio (PAOK Salonique, 31 ans), en fin de contrat en Grèce au 31 juillet et connu lors de leur passage commun au Zenith (2016).

Mauricio est motivé par la rumeur OM

Une rumeur d’ailleurs confirmée par Mauricio lui-même à l’occasion d’un entretien à « Terra » : « Quand j’ai entendu parler de son intérêt pour moi, j’étais très heureux. J’ai travaillé avec André (Villas-Boas) en Russie et j’ai été très impressionné par ses compétences professionnelles. Ce serait quelque chose qui me motiverait d’une manière spéciale », a fait savoir le Brésilien.

Inconnu du grand public en France, ce milieu défensif évolue en Europe depuis un peu plus de dix ans. Formé aux Corinthians puis à Fluminense, Mauricio José da Silveira Junior a évolué durant sept ans en Russie, d’abord au Terek Grozny puis au Zenit, avant de filer en Grèce à l’été 2017. A Thessalonique, il a disputé 88 matches en trois saisons pour 9 buts et quatre passes décisives. Mauricio pourrait être une bonne alternative low cost en cas de départ Kevin Strootman et de son (très) gros salaire.