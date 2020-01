OM – Mercato : Zubizarreta a sondé un terrain improbable pour se renforcer

true

Selon La Provence, le directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta, aurait lorgné du côté de la Chine, où la réglementation à l’égard des joueurs étrangers a changé, pour se renforcer cet hiver.

On savait que la Chine était un Eldorado pour les joueurs désireux de remplir leur compte en banque ou les clubs désireux de vendre des stars sur le déclin. L’AS Saint-Etienne avait ainsi réalisé une jolie opération en janvier 2019 en cédant Ole Selnaes et le remplaçant Cheikh M’Bengue pour plus de 10 M€ à un club de l’Empire du Milieu.

Mais les autorités chinoises ont décidé de durcir la réglementation à l’égard des joueurs étrangers. Fini les salaires colossaux comme Carlos Tevez, qui avait touché 40 M€ par saison. Selon La Provence, Andoni Zubizarreta aurait sondé le marché chinois à la recherche de bons coups.

Problème pour le directeur sportif marseillais comme pour ses homologues : cette nouvelle loi ne s’applique pas aux contrats existants. Les stars du championnat chinois n’ont donc aucune raison de partir pour le moment. Et l’OM, toujours sans le sou, va devoir chercher un autre bon plan pour recruter !