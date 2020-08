OM : Mohamed Ajroudi plus proche que jamais de jeter l’éponge !

true

S’il reste encore deux jours à Frank McCourt pour accepter l’offre de Mohamed Ajroudi, le dossier de rachat de l’OM paraît mal embarqué.

Durant presque trois semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi et son comparse Mourad Boudjellal ont mis la pression sur les dirigeants de l’OM dans l’espoir de racheter le club. S’il n’a jamais ouvert la porte, Frank McCourt s’est retrouvé malgré lui au cœur d’une tempête médiatique qu’il a assez peu apprécié… Allant jusqu’à porter plainte contre les deux porteurs de valise.

Le 2 août dernier, Mohamed Ajroudi était sorti une dernière fois du bois, annonçant avoir soumis une proposition au Bostonien et lui laissant dix jours pour réfléchir. Le délai est sur le point d’expirer et l’homme d’affaires franco-tunisien n’a eu aucun retour autre que la première fin de non-recevoir de McCourt.

Interrogé par « 20Minutes » ce lundi, l’entourage de Mohamed Ayachi Ajroudi était de plus en plus « pessimiste » sur le rachat de l’OM. Pas franchement une surprise pour l’économiste du sport, Lionel Maltese, très critique envers la méthode employée : « Il n’y a pas de projet clair et précis, cela manque de sens. D’ailleurs, si ça avait été le cas, les avocats se seraient directement parlé entre eux. Je ne suis pas sûr qu’une tentative de rachat aussi sulfureuse soit bonne pour la réputation de l’OM ».