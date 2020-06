OM, OGC Nice : la dernière mésaventure de Mario Balotelli

false

L’attaquant de Brescia, Mario Balotelli, a encore défrayé la chronique ce matin en étant refoulé de l’entraînement. Ca se complique pour l’ancien de l’OM.

Il se pourrait bien que le nom de Mario Balotelli revienne avec une certaine insistance au cours du mercato d’été. En cause, le divorce, qui paraît inéluctable, entre le fantasque attaquant et son club de Brescia. Alors que la dernière formation du joueur souhaitait déjà rompre son contrat, un nouvel incident est survenu pas plus tard que ce matin.

En effet, et si l’on en croit les informations de la Gazzetta Dello Sport, Balotelli a été refoulé du centre d’entraînement ! L’ancien attaquant de l’OGC Nice et de l’OM était pourtant arrivé au centre en temps et en heure, mais n’aurait pas, selon le média, transmis l’attestation de son médecin certifiant qu’il pouvait reprendre son activité en cette période de COVID-19.

Le feuilleton ne fait sans doute que commencer…