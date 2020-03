OM, OL : la charge d’Eyraud contre Aulas dictée par la peur ?

true

La proposition de Jean-Michel Aulas (OL) de finir sur une saison blanche en cas d’impossibilité de finir l’exercice 2019-2020 a fait vivement réagir Jacques-Henri Eyraud (OM). A l’occasion d’un billet dans le JDD, le président phocéen a dégoupillé :

« Nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre l’OL par tous les moyens. Mais la ficelle est cette fois un peu grosse. […] Quel aveu! Rien, rien d’autre que mon club n’a d’intérêt. L’équité sportive? À quoi bon? La justice et le respect des autres? Ça sert à quoi? Le football ne peut pas donner une si piètre image de lui-même. C’est pourquoi je pense avant tout aux victimes du Covid-19 (…) Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l’obscénité de sa proposition opportuniste et reviendra vite aux valeurs qui font de lui un immense dirigeant du football. Non, décidément, l’heure n’est pas aux petits calculs ou aux basses combines pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine ».

« Une double peine » qui aurait de lourdes conséquences à l’OM

Une sortie qui traduit quand même une vraie crainte pour l’Olympique de Marseille. Comme le rapporte L’Equipe, citant une source interne au club, la crainte d’une « saison blanche » est réelle et les conséquences font peur à l’Etat-major olympien : « Nous sommes prêts à jouer jusqu’au 30 juin. Annulation et saison blanche, ce serait une double peine pour nous ». Jean-Michel Aulas trainant l’image de quelqu’un qui prépare ses dossiers, le service juridique de l’OM s’est déjà mis en ordre de marche pour vérifier quelle serait l’option choisie par la Commission des compétitions de la LFP, seule instance compétente pour faire ses préconisations : « Une annulation du Championnat, ce serait abusée. Est-ce que ça peut se passer ? On n’a jamais connu une telle crise sanitaire mondiale », explique-t-on à Marseille.

L’OM ayant fini l’exercice 2018-2019 avec un déficit d’exploitation de 91,5 M€ et dans le viseur du fair-play financier de l’UEFA, le club ne peut pas envisager de vivre deux saisons sans Europe. Le destin qui leur est promis si la « saison blanche » était la décision de la LFP. Pour l’instant, on en est encore très loin mais le feuilleton ne fait que démarrer et le pic de contamination au coronavirus n’est pas encore atteint en France…