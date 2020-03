OM, OL : Mandanda soulagé par le départ de Rudi Garcia ?

true

Dario Benedetto a signé un triplé lors de la victoire de l‘OM aux Costières vendredi, mais Steve Mandanda a lui aussi été décisif. Une (bonne) habitude pour le portier olympien cette saison. Consultant pour le Canal Football Club, l’ancien gardien de but Mickaël Landreau s’est réjouit de voir son ancien coéquipier chez les Bleus endosser à nouveau son costume d’Il Fenomeno, après une dernière saison galère.

Et à lui d’expliquer : « Steve a réagi par rapport à la saison dernière, en perdant du poids. Physiquement, il est revenu au top et il y a eu une nouvelle dynamique avec ce changement d’entraîneur. Il a besoin de confiance, et il y avait eu une rupture avec Rudi Garcia. »

Le départ de Garcia aurait donc été un élément important dans le renouveau de Mandanda. « Sa saison est formidable. En plus, il a retrouvé l’équipe de France, où il a joué des matchs. Il est exceptionnel, et il est pour beaucoup dans la réussite marseillaise » , a ajouté Landreau.