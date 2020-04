OM, OL – Mercato : d’autres clubs de L1 suivent Mohammed Kudus

true

Cité parmi les cibles de Marseille et de Lyon, Mohammed Kudus (Nordsjaelland, 19 ans) quittera le Danemark cet été. Mais pour aller où ?

Depuis quelques jours, le nom du milieu de terrain ghanéen Mohammed Kudus (Nordsjaelland, 19 ans) circule du côté de l’OM, de l’AS Monaco et de l’OL. Il faut dire que cette saison ce milieu relayeur a marqué les esprits en Scandinavie, au point d’aiguiser l’appétit de gros clubs anglais et allemands.

Pour le « Phocéen », l’agent de Kudus a apporté quelques précisions sur le dossier, assurant ne pas être au courant de l’intérêt des grands clubs de Ligue 1 : « De très nombreux clubs européens sont en discussions à l’heure actuelle, mais nous ne sommes pas en contact avec l’OM. Il y a de très grosses écuries et des clubs intermédiaires, et le choix de Mohammed sera de rejoindre une équipe où il aura du temps de jeu, mais il aura l’embarras du choix. Ce qui est sûr, c’est qu’il va quitter le Danemark cet été. Évidemment, des clubs comme Salzbourg et Leipzig peuvent être sur le coup, mais aussi des Anglais, des Espagnols et des Italiens. Nous avons aussi des clubs de Ligue 1, mais pas ceux qui ont été cités récemment ».

Tout frais international A dans son pays (2 capes, 1 but), Mohammed Kudus ne sera cependant pas simple à sortir de Nordsjaelland, son club attendant déjà entre 8 et 11 M€ pour le transfert. Il faut dire que le natif d’Accra – sous contrat jusqu’en décembre 2021 – affiche des statistiques plutôt flatteuses pour son poste (9 buts en 19 matches de Superligaen).