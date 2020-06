OM, OL – Mercato : Marseille sur le point d’arracher un Espoir à Aulas ?

true

Il n’y a pas que dans les gazettes que Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas s’écharpent. L’OM tente d’arracher Djibrail Dib (17 ans), grand Espoir de l’OL.

Très actif sur le front des jeunes talents, l’Olympique de Marseille a entériné cinq premiers contrats professionnels ce vendredi (Ahmed, Rahou, Souaré, Richard, Bertelli) mais, dans cette frénésie de signatures, Jacques-Henri Eyraud ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Vexé de s’être fait chiper sa pépite Isaac Lihadji par le LOSC, le club phocéen travaille dans l’ombre sur le recrutement d’un talent … de l’OL.

Dib voit plus de perspectives à Marseille qu’à Lyon

En effet, comme le confirme « Le Phocéen », c’est aujourd’hui très chaud entre les deux Olympiques pour la signature de Djibrail Dib (milieu offensif, 17 ans). Si l’OL tente de retenir l’international français U16 en lui proposant un premier contrat professionnel, le natif de Vénissieux songerait de plus en plus à rejoindre Marseille. Même si l’offre lyonnaise est supérieure en salaire et en prime à la signature, Dib estimerait avoir plus de chances de s’entraîner avec les pros s’il rejoint la Canebière. Le choix n’est pas fait mais la tendance serait Marseillaise.

Pour l’OL, l’été 2020 est décidémment très difficile puisque les Gones se retrouvent aussi attaqué sur un autre profil : Chaïm El Djebali (milieu, 16 ans). Comme le rapporte « RMC », l’intéressé n’a toujours pas signé avec Lyon et de nombreux clubs étrangers (Bayern Munich, Sporting, FC Valence) lui font les yeux doux…