OM, OL – Mercato : Tino Kadewere ouvre la porte et fixe sa préférence

true

Cible de l’OL et de l’OM, Tino Kadewere (Le Havre, 24 ans) ne serait pas totalement inaccessible cet hiver. Si le club doyen a fermé la porte à son goleador (17 buts en 19 journées de Ligue 2), le Zimbabwéen n’est quant à lui pas fermé à une nouvelle aventure. C’est en tout cas ce qu’il a fait savoir à la presse locale.

Kadewere : « Tout est possible (pour cet hiver) »

« Tout est possible. Si une belle offre se présente pour le club comme pour moi, on y réfléchira. Maintenant, que les choses soient claires. J’ai un très grand respect pour le HAC. Je n’oublie pas, et je n’oublierai jamais que le club m’a acheté alors que j’étais blessé, puis m’a donné ma chance. Et ça, ça compte beaucoup dans ma réflexion », a fait savoir Kadewere à Paris-Normandie.

Reste que Lyon et Marseille ne sont pas forcément les premiers choix de Djurgarden (D1 suédoise) qui se sait aussi suivi en Angleterre (Bournemouth, Southampton) : « Comme tout le monde, enfin je crois, je pense que l’Angleterre est aujourd’hui la plus belle destination pour un footballeur. Mais je ne dis pas non à la France. L’idée est tout simplement de rejoindre un top club européen ». Ce Top club, cela pourrait aussi être l’Eintracht Francfort. « Foot Mercato » et « L’Equipe » parlent d’une offensive allemande à venir pour l’attaquant normand.