OM, OL, PSG : les trois géants, vainqueurs économiques de la crise ?

Pour avoir davantage misé sur les grandes sociétés pour leurs partenariats, l’OM, l’OL et le PSG pourraient être moins impactés par la crise sanitaire.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre un article aux sponsors des clubs de Ligue 1. En constatant que beaucoup pourraient suivre l’exemple des Bistro Régent, qui ont de verser de l’argent aux Girondins de Bordeaux en vertu d’une clause prévue dans leur contrat. Les petites entreprises, fortement touchées par la crise, pourraient stopper leurs donations. D’après le quotidien, seuls les mastodontes comme l’OM, l’OL ou le PSG seraient épargnés.

« Il y a une crainte qu’il y ait une reconcentration sur les clubs les plus puissants, explique Christophe Lepetit, responsable des études économiques du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges. La stratégie du PSG, par exemple, a été orientée autour du « less is more », moins de partenaires, mais à des contrats très élevés avec des multinationales. Le club est donc moins inquiété aujourd’hui. »

Comme jeudi dernier, Les @restosducoeur des Bouches-du-Rhône seront à l’Orange Vélodrome pour distribuer des colis alimentaires à destination des étudiants et personnes démunies. 🍴🎁 📍Rendez-vous ce 𝗷𝗲𝘂𝗱𝗶 𝟑𝟎 𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 à partir de 𝟭𝟬𝗵 sur le parvis 𝗚𝗮𝗻𝗮𝘆 💪 — Orange Vélodrome 🏡 (@orangevelodrome) April 29, 2020

« Le PSG, tout comme l’OM, ne compte, en effet, qu’une trentaine de partenaires. Et, selon leurs dires, aucun de leur sponsor ne prévoirait de quitter le navire. »