OM : Olivier Pickeu a séduit Eyraud mais ce n’est pas encore fait !

true

Auditionné par l’OM, Olivier Pickeu (ex-SCO Angers, 50 ans) a convaincu les dirigeants olympiens… qui n’ont toutefois rien décidé le concernant.

Licencié par le SCO Angers en avril dernier, Olivier Pickeu (50 ans) semble plus proche que jamais du poste de « head of football » de l’Olympique de Marseille. Comme l’a confirmé « L’Equipe » en début d’après-midi, l’ancien attaquant a bel et bien été auditionné par les dirigeants olympiens, qui, après avoir consulté André Villas-Boas sur le dossier, ont choisi de passer la seconde.

Dans l’après-midi, c’était au tour de la « Provence » de faire un point sur l’évolution du dossier Pickeu. Contrairement à la rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux en début d’après-midi, le choix de l’OM n’est pas encore fait mais la candidature de Pickeu a pris davantage de poids ces dernières heures.

Par son passé dans le Maine-et-Loire à travailler avec peu de moyens et beaucoup de trading joueurs, le natif d’Armentières a séduit son auditoire olympien. Rappelant le précédent Luis Campos au moment de l’arrivée d’Andoni Zubizarreta, le quotidien provençal ne veut toutefois pas s’avancer davantage… Surtout qu’Olivier Pickeu est également dans le viseur de Monaco et, selon « L’Equipe », d’un club anglais.