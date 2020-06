OM : Olivier Pickeu sème déjà la zizanie en interne

true

Olivier Pickeu aurait des doutes concernant l’organisation interne de l’OM. De là à semer l’idée d’une restructurtation autour lui, il n’y a qu’un pas.

Olivier Pickeu est toujours le favori pour endosser le costume de « Head of football » de l’OM. L’ancien directeur sportif du SCO d’Angers a déjà rencontré les dirigeants du club phocéen ces derniers jours et se serait montré confiant quant à un dénouement positif. Appréciant André Villas-Boas, Pickeu aurait même déjà commencé à activer ses réseaux pour le mercato estival.

Toutefois, Le Phocéen est venu casser l’ambiance de cette idylle future. « Il se pose des questions, et la principale réside dans le fait qu’il n’a pas encore rencontré Jacques-Henri Eyraud. Pickeu s’interroge, et il interroge aussi son entourage. Son principal questionnement concerne l’état actuel des leviers de décisions à l’OM (…) JHE pourrait prendre beaucoup de recul sur le sportif, ce qui pourrait expliquer cette discrétion, mais cette absence de contact fait quand même douter Pickeu », a déjà glissé le site pro marseillais cette semaine. Le Phocéen donne aujourd’hui de nouvelles informations perturbantes liées à l’éventuelle arrivée de Pickeu à l’OM.

Pickeu pourrait affecter la formation de l’OM

Notamment en ce qui concerne de possibles mouvements à la formation, où Sébastien Pérez et Olivier Jannuzzi sont déjà poussés vers la sortie. « Ces mouvements de l’été pourraient toucher encore plus de monde, et non des moindres, assurent nos confrères. Des interrogations liées directement à l’arrivée du prochain directeur sportif qui va chapeauter l’intégralité du sportif, centre de formation inclus. Du coup, la position d’un Nasser Larguet himself ne semble plus intouchable. Si Pickeu venait à s’engager avec l’OM, il se murmure de plus en plus qu’il viendrait largement accompagné, et peut-être même d’un responsable de la formation. »