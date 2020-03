OM : papier toilette, jongles, chute…Alvaro Gonzalez en forme olympique

true

Comme tous les footballeurs, de France et (presque) d’Europe, le défenseur de l’OM, Alvaro Gonzalez est confiné à son domicile. Pas d’entraînement au centre Robert Louis-Dreyfus, pas de match au Vélodrome, ni ailleurs, alors qu’il lui faut garder la forme.

Qu’on se rassure, Alvaro a (presque) pensé à tout. Et dans le nouveau challenge qui touche le football professionnel, stayathome, il devrait même occuper une place de choix. Car on le voit ainsi jongler avec un rouleau de papier toilette. Du moins pendant quelques secondes, avant qu’il ne chute et entraîne les cris du chien. Un pur régal.