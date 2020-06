OM : Pickeu, Dréossi, Wantier… le dossier du futur head of football s’anime !

true

Frank McCourt a toujours l’intention de recruter un « head of football » pour améliorer les résultats de l’OM la saison prochaine. Un candidat anglais aurait pris la pole.

André Villas-Boas ne perd pas de temps. Le vendredi 26 juin, l’entraîneur de l’OM a donné rendez-vous à ses joueurs pour la reprise de l’entraînement. Pour la suite, l’essentiel de la préparation s’effectuera loin de la cité phocéenne avec un stage dans le sud du Portugal du 30 juin au 11 juillet, puis un autre crochet dans la région de Munich.

En parallèle, la nomination d’un « head of football » n’avance guère. « Villas-Boas est assez malin pour faire venir les joueurs qu’il souhaite à l’aide de prêts avec options. Son réseau est très important, glisse un de ses proches au Phocéen. Mais, le sien l’est encore plus grâce à ses liens avec Jorge Mendès et les plus gros agents du pays. De plus, sa cote auprès des joueurs de Liga Nos est énorme et beaucoup souhaitent travailler avec lui. C’est pour cela qu’il n’y a pas d’urgence à recruter un directeur sportif. »

« Plus les jours passent, moins ça sent bon pour Pickeu »

La Provence confirme le gel du dossier du head of football. « Plus les jours passent, moins ça sent bon pour Olivier Pickeu », a précisé Fabrice Lamperti au cours d’un live. Notre confrère a contacté Pierre Dréossi et David Wantier, qui ont démenti un intérêt, mais il ajoute que la candidature d’un directeur sportif anglais serait désormais favorite pour le poste. Son identité reste à définir, elle est encore floue. Enfin, il conclut en indiquant que ce dossier traînerait en longueur en raison de la proximité de l’échéance fixée par l’UEFA pour le fair-play financier.