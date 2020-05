OM : Pierre Ménès monte au front derrière Villas-Boas contre les dirigeants

true

Estimant que le Portugais a pris un coup de poignard dans le dos avec le départ de Zubizarreta, Pierre Ménès refuse queVillas-Boas prenne le mauvais rôle à l’OM.

Face à la crise qui agite actuellement l’OM avec le départ d’Andoni Zubizarreta et l’incertitude autour de l’avenir d’André Villas-Boas, Pierre Ménès s’est exprimé dimanche soir à l’occasion du Canal Football Club. Comme il l’avait fait sur Twitter peu après le discours sur RMC de Jacques-Henri Eyraud, le chroniqueur a une nouvelle fois pris fait et cause pour le Portugais face à ses dirigeants.

« C’est navrant (…) Il est de notoriété publique que les rapports entre Villas-Boas et Eyraud sont très mauvais. Et je pense que de ne pas garder Zubizarreta, c’est mettre un coup de poignard dans le dos à Villas-Boas. Et je pense qu’on essaie de lui faire porter le mauvais rôle, celui du mec qui fait un chantage. Mais Villas-Boas n’est pas con. Il sait très bien qu’il va avoir une équipe bien inférieure à celle qu’il avait cette année. Je suis très très inquiet pour ce club et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le football français… », a-t-il analysé avec dépit.

Un avis derrière lequel se range déjà bon nombre de supporters de l’OM, pas dupe face à l’attitude d’une direction obnubilée par les ventes de joueurs pour effacer ses erreurs passées…