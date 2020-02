OM : Pierre Ménès valide la C1 et applaudit le dernier coup d’éclat de Villas-Boas

true

L’OM a plus de points d’avance sur le Stade Rennais (11, 4e) qu’il n’en a de retard sur le PSG (10, 1er) au classement. Le constat est assez troublant après 25 journée disputées cette saison en Ligue 1. Si cet écart reste en l’état, nul doute que le Classique programmé fin mars à l’Orange Vélodrome avant la trêve internationale saura redonner du piquant à une dernière ligne droite haletante. En attendant, Pierre Ménès a analysé la splendide victoire de l’OM hier à Lille (2-1).

« Villas-Boas voit tout et sait tout avant tout le monde »

« On peut dire sans se tromper que l’OM finira deuxième de ce championnat, a-t-il assuré d’emblée sur son blog. Après le but, Villas-Boas a alors effectué un changement tactique et ce qui est remarquable, c’est que le technicien portugais a déclaré dans le CFC que ce changement était prévu en cas de but lillois, c’est-à-dire que ce mec voit tout et sait tout avant tout le monde. C’est très impressionnant. »

« Marseille déjà deuxième »

Très gros coup de l’OM hier soir à Lille. En revanche, je suis inquiet pour Rennes, et surtout pour Lyon et Sainté. Tout sur ce dimanche de Ligue 1 ici : https://t.co/TED1FsAfCu pic.twitter.com/PRr1bRzZ9f — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 17, 2020

Le consultant de Canal+ rappelle au passage que l’OM a su s’imposer à Lille sans son maître à jouer Dimitri Payet, blessé. « Voilà, l’OM vient de frapper un grand coup. Son entraîneur fait un véritable sans-faute depuis le début de la saison. Il ne faut pas oublier que l’OM a gagné ce match sur le terrain d’un concurrent direct sans Payet. C’est une performance assez exceptionnelle », a-t-il conclu.