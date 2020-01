OM : pourquoi la vie sans Dimitri Payet n’est pas tenable

true

L’OM, une fois privé de Dimitri Payet, ne réalise pas les mêmes matches et n’affiche pas les mêmes résultats. La preuve en chiffres.

Hier soir, face au RC Strasbourg en Coupe de France, il y est allé de son petit but. Sur pénalty, certes, pour offrir une place de quart de finaliste de la Coupe de France à l’OM. Lui, et vous l’aurez peut-être compris, c’est Dimitri Payet, homme à tout faire d’André Villas-Boas depuis des mois.

Si le Réunionnais, dont le talent n’est plus à décrire, a toujours eu du mal à faire preuve de constance, il semble pourtant que cette saison soit synonyme pour lui de véritable couronnement. Payet joue juste, défend, crée et marque. Et si il fallait une preuve de son influence sur le jeu des Marseillais, voici ces quelques chiffres.

L’OM avec son capitaine, ce sont 20 matches, 14 victoires, 4 nuls et 2 défaites. L’OM sans Payet, ce sont 5 matches, 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Face au SCO d’Angers, samedi dernier, celui qui a déjà inscrit 9 buts cette saison a terriblement manqué aux siens. Dépourvus, 90 minutes durant, d’imagination et de réalisme.

Bonne nouvelle pour l’OM, Payet ne ratera pas les deux prochains matches, ô combien périlleux : à Bordeaux et à Saint-Etienne.