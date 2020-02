OM : pourquoi le match à Nîmes est un rendez-vous à part

true

Ce soir, l’OM se déplace sur le terrain du Nîmes Olympique. Rendez-vous particulier pour les joueurs et les supporters gardois.

Ce soir, l‘OM, battu la semaine dernière sur son terrain par le FC Nantes, se déplace à Nîmes afin d’y affronter des Crocos en mal de points. Un rendez-vous nécessairement attendu dans le Gard et un bon souvenir pour Bernard Blaquart, le technicien nîmois, qui s’était imposé face aux Marseillais en début de saison dernière.

Ce soir, alors que les deux clubs nourrissent des ambitions diamétralement opposées, Blaquart s’attend une fois encore à un match à part. Et pour cause. « Une majorité des supporters nîmois supportent en second Marseille. C’est Marseille, c’est un des clubs mythiques de notre Championnat, ils sont seconds, ils sont sur une saison énorme, tout cela fait que c’est un bon match à jouer. L’OM, cela représente quelque chose ici. »