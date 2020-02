OM : Benjamin Mendy raid dingue de Marseille, la preuve

On savait que tout passage à l’OM marque éternellement les joueurs. Et que ceux qui poursuivent leur carrière ailleurs gardent dans un coin de leur coeur l’ambiance exaltée du Vélodrome.

Aujourd’hui à Manchester City, le latéral gauche Benjamin Mendy en est un vibrant exemple. Si il ne s’est jamais caché de continuer à suivre les performances du club olympien, le champion du monde a même fait preuve d’un amour immodéré en plaçant Dario Benedetto dans un classement ô combien flatteur. En effet, l’Argentin, qui tarde encore et toujours à convaincre, s’est retrouvé avec Mendy en première position du classement des joueurs qui ne disputent pas la Ligue des Champions.

« Mon numéro 1, c’est Dario Benedetto. Il joue pour Marseille, et mon coeur est bleu pour Marseille. C’est un très bon buteur, on peut voir les qualités qu’il a et il mouille le maillot. C’est tout ce que j’aime. »

.@benmendy23 is here to tell you his top 4 players outside the @ChampionsLeague 💪 #UCL #MUFC #LCFC #OM #ACMILAN pic.twitter.com/RWgJhxnjjI

