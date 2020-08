OM : premières galères pour Pablo Longoria et Hugues Ouvrard

true

Loin du terrain, divers salariés de l’OM ont été touchés par le Covid-19. Pas simple à gérer pour la peise de fonctions de Hugues Ouvrard et Pablo Longoria.

Comme vous le savez, sans doute, l’OM a décidé d’annuler son match amical face à Montpellier au stade Vélodrome. Et ce en raison de l’épidémie du coronavirus qui touche plusieurs joueurs de la formation montpelliéraine. Un regret pour le staff d’André Villas-Boas, ainsi que pour les dirigeants phocéens, qui voulaient se servir de cette rencontre afin d’effectuer un test grandeur nature (5 000 personnes étaient autorisées au Vélodrome et 4 000 billets avaient été vendus) avant la venue de l’ASSE, le 21 août prochain pour la reprise de la Ligue 1.

Reste que l’OM est également confronté au Covid-19. Pas avec ses joueurs, mais dans ses bureaux. Comme le souligne l’Equipe, quelques salariés du secteur administratif ont été déclarés positif et ont donc été placés en quatorzaine.

Résultat, de nombreuses réunions sont désormais tenues en visioconférence, ce qui n’a pas vraiment facilité la prise de fonctions, lundi dernier, de Hugues Ouvrard, directeur général business du club, et de Pablo Longoria, Head of football. Les deux hommes, certes accueillis par Jacques-Henri Eyraud, se sont soumis à la règle et ont donc enchaîné les réunions par téléphone.