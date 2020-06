OM – Projet Boudjellal : Ajroudi a déjà possédé quelques clubs

true

Inconnu en France, Mohamed Ayachi Ajroudi, l’homme derrière le projet de rachat de l’OM pour Mourad Boudjellal, a déjà quelques entrées dans le sport… Mais surtout en Tunisie.

Si Mourad Boudjellal est resté discret sur l’identité de l’homme d’affaires portant les fonds du Moyen-Orient avec lesquels il veut racheter l’OM, on sait depuis hier qu’il s’agit de Mohamed Ayachi Ajroudi (68 ans), un touche à tout franco-tunisien installé en Arabie Saoudite. Sur son site internet, « L’Equipe » a fait le portrait de cet ingénieur formé à l’école Polytechnique de Lille et installé dans le Golfe depuis le milieu des années 80.

Moins influent en Arabie Saoudite depuis 2015

Intermédiaire reconnu entre Paris et Riyad, Ajroudi est toutefois moins influent au niveau « étatique » depuis 2015 et la disparition du roi Abdallah ben Abdelaziz al Saoud. Engagé politiquement en Tunisie depuis 2013 (où il a même fondé un parti), Mohamed Ayachi Ajroudi n’est pas totalement un inconnu dans le monde du sport.

L’intéressé s’est en effet distingué par du mécénat dans le monde de la boxe, du judo et du basket. Il a présidé le club de handball de l’AS Hammamet (Tunisie) durant un an. Dans le football, c’est surtout au niveau de sa mère patrie qu’il a existé en présidant les clubs du Stade Nabeulien et du Stade Gabésien. En 2017, il avait également envisagé de rachater le Club Africain…