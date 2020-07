OM, PSG, ASSE, FC Nantes, LOSC : la jauge de spectateurs ramenée à la moitié du stade ?

true

Le gouvernement et la LFP réfléchiraient à la possibilité d’ouvrir les stades des clubs pros à la moitié de leur capacité pour la reprise.

Dans son édition du jour, L’Equipe surfe sur les propos de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, tenus dimanche soir après Le Havre-PSG (0-9). L’ancienne nageuse a expliqué que la jauge de spectateurs pour les événements sportifs, actuellement bloquée à 5.000 personnes, pourrait être revue à la hausse.

Le quotidien révèle que le conseil de Défense chargé d’examiner la question pourrait autoriser les clubs, au moment de la reprise du championnat, à accueillir entre « 40 et 60% » de la capacité de leur enceinte, en suivant à la lettre un protocole édicté par la LFP (pas plus de 10 personnes se connaissant les unes à côté des autres, un siège entre chaque, des heures d’arrivées imposées au stade, masque obligatoire, etc).

Concrètement, cela donnerait environ 30.000 supporters au Vélodrome, 25.000 au Groupama Stadium et à Pierre-Mauroy, 22.000 au Parc, 20.000 à Geoffroy-Guichard et 17.000 à la Beaujoire. Point important : ce protocole serait mis en place pour toute la saison, le gouvernement craignant que la reprise de l’épidémie soit encore possible en 2021…