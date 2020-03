OM, PSG, LOSC, OL : un gros coup de pouce de l’UEFA à venir ?

true

Alors que le contexte est très particulier pour tous les clubs d’Europe, l’UEFA pourrait adopter une mesure qui ferait du bien.

L’épidémie de coronavirus, en plus de faire des milliers de victimes à travers le monde, a totalement paralysé la planète sport. Forcément une mauvaise nouvelle pour les clubs de football qui avancent dans le flou. Notamment en terme économique.

Voilà quelques jours déjà qu’une prise en compte de ce contexte est évoquée du côté de l’UEFA. L’instance européenne pourrait décider de se montrer plus compréhensive vis-à-vis du fair-play financier. Mais selon Fox Sports Italia, le scénario pourrait même être idyllique pour les clubs dans le rouge. La piste d’une suspension pure et simple du fair-play financier pour un an serait en effet envisagée !

Si cette mesure se confirmait, cela représenterait forcément une excellente nouvelle pour les clubs bien dotés comme le PSG, mais aussi un soulagement pour les autres aux finances plus exsangues. L’OM, pointé du doigt par l’UEFA pour sa gestion, pourrait respirer beaucoup mieux.