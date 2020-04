OM : quand Florian Thauvin s’enflamme pour André Villas-Boas

true

Sur Instagram, Florian Thauvin (OM, 27 ans) a passé la brosse à reluire à son entraîneur André Villas-Boas.

S’il n’a pas beaucoup joué cette saison du fait de sa blessure à la cheville (2 apparitions, 20 minutes jouées), Florian Thauvin (27 ans) a d’ores et déjà beaucoup apprécié de travailler avec André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas le message que le Champion du Monde a tenu à faire passer samedi soir lors de son live Instagram :

« Quand j’étais blessé il m’appelait, il prenait toujours des nouvelles. Dès que je venais à la Commanderie, il prenait du temps pour discuter avec moi. Ses qualités d’entraîneur, il n’y a même pas besoin d’en parler. Tu regardes le classement, les matchs, il n’y a rien à dire. Le seul regret que j’ai c’est de ne pas avoir profité de ce temps-là avec lui », a notamment lâché l’Orléanais.

Hier et plus que jamais, le message de Florian Thauvin était limpide : tout va bien dans le meilleur des mondes à Marseille et hors de question pour lui de quitter le club phocéen à un an de la fin de son contrat et sans y disputer la Ligue des Champions…