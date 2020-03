OM : quand le retour de Florian Thauvin devient un problème…

true

La très bonne nouvelle est donc passée au second plan. Et le retour tant attendu de Florian Thauvin, totalement éclipsé par le match nul de l’OM face à Amiens (2-2), vendredi soir dernier.

Depuis, les explications au couac inattendu ne manquent pas. Il est notamment reproché à André Villas-Boas, l’entraîneur marseillais, d’avoir opéré des changements en fin de match, alors que l’OM menait 2-0 et tenait ses trois points, si utiles dans l’optique de la Ligue des Champions. De là à dire que le retour de Thauvin soit un problème, il y a pourtant une marge. Evoquée hier par le consultant de Canal Plus, dans le Canal Football Club, Pierre Ménès.

« Son intégration ne va pas être simple »

« Je ne suis pas sûr que le retour de Thauvin soit une bonne nouvelle pour l’OM. Pour lui oui, ça le sera à long terme pour l’OM ou son prochain club, mais on a un joueur qui n’a pas joué depuis plus de 6 mois qu’il faut intégrer dans un collectif. On ne peut pas lui mettre l’égalisation d’Amiens sur le dos, mais force est de constater que les sorties de Sanson et Payet ont déstabilisé l’équipe. Villas-Boas a déjà annoncé que Thauvin ne serait pas titulaire lors des deux prochains matches, son intégration ne va pas être simple…»