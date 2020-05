OM : rachat, McCourt, avenir…une nouvelle rumeur apparaît

false

Alors que la rumeur de rachat de l’OM se fait persistante, un journaliste de l’Equipe imagine, lui, l’arrivée de nouv eaux investisseurs américains.

C’est le grand jeu actuel à l’OM : tenter de savoir si les rumeurs concernant la vente du club sont oui ou non fondées. Certains affirment que c’est exact, et évoquent la piste d’un richissime saoudien. D’autres maintiennent que ce sont des fake news, aucun média dit sérieux n’ayant repris l’information. Existe même une troisième catégorie d’individus qui, elle, redoute le dépôt de bilan dans les jours à venir…

Depuis hier, et un live Instagram organisé, une nouvelle rumeur apparaît. Donnée, cette fois, par un journaliste de l’Equipe, Bilel Ghazi. Selon ce dernier, ce qui pourrait bouger à l’OM, c’est l’actionnariat et non le patron. Car Frank McCourt pourrait voir l’arrivée de nouveaux investisseurs US. Propos retranscrits par le site fcmarseille.

« Si demain, il y a des partenaires américains autour de McCourt, je ne serai pas étonné. »

« Des retours que j’ai, notamment des discussions que peut avoir Marseille avec des agents pour des projets d’entrées ou de sorties de joueurs, il y a plus des idées de solutions américaines autour de McCourt pour gonfler les caisses que d’évocations de Saoudiens. Si demain, il y a des partenaires américains autour de McCourt, je ne serai pas étonné. »