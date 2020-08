OM : recalé pour le « head of football », Ravanelli retrouve un poste !

true

S’il n’a pas réussi le retour qu’il souhaitait à l’OM, Fabrizio Ravanelli aura l’occasion de revenir au Vélodrome… En tant que consultant pour Mediapro.

Il y a quelques semaines, Fabrizio Ravanelli (51 ans) avait candidaté pour le poste de « head of football » de l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant de l’OM et de la Juventus de Turin, éphémère coach de l’AC Ajaccio et de l’Arsenal Kiev, s’était un peu décrédibilisé en se disant prêt à faire venir Gonzalo Higuain en Cité phocéenne.

Non choisi par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt qui ont finalement préféré le jeune espagnol Pablo Longoria, « Penne bianca » a néanmoins retrouvé un poste en France… Dans les médias.

En effet, comme le rapporte « L’Equipe », Fabrizio Ravanelli fera partie du casting de consultants pour la nouvelle chaîne Téléfoot de Mediapro, qui émettra à partir du lundi 17 août. Il rejoint ainsi les jeunes retraités Florent Balmont, Mathieu Bodmer, Benjamin nivet ou Christophe Jallet, tous choisis par le nouveau diffuseur pour la pertinence de leur discours.