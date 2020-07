OM : le head of business bâche déjà Daniel Riolo et les supporters véhéments !

true

Nouveau couac pour l’OM. Officialisé hier, Hugues Ouvrard, néo « Head of Business », a causé le courroux des supporters olympiens car il est supporter du PSG.

À l’OM, Jacques-Henri Eyraud avance sur le nouveau visage en coulisses. Toujours à la recherche de son « Head of Football », le président a déniché son « Head of Business ». À peine arrivé, Hugues Ouvrard a subi une vague de critiques. Les supporters olympiens ont retrouvé des tweets où le néo-directeur général délégué supporte le PSG.

En octobre 2018, Hugues Ouvrard avait tweeté notamment un « ici c’est Paris ». Avant cela, dans un message de janvier 2017, il s’était amusé à chambrer « les buts marseillais qui sont ouverts ». Forcément, la pilule passe mal. Une situation cocasse qui a poussé Daniel Riolo, journaliste chez RMC, à publier sur Twitter.

Ah enfin l’OM a son head of Business… bonne nouvelle. Bon maintenant va falloir qu’il devienne supporter du club 😂😂😂😂 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) July 2, 2020

Une heure après l’officialisation de sa venue, le #OuvrardDémission était premier des tendances du réseau social. Cette défiance a poussé l’intéressé à répondre à une publication sur Twitter pour calmer les rancoeurs marseillaises : « J’assume que j’aime chambrer, tous les clubs, même celui où je suis né (Metz), celui où j’ai travaillé (OMTV), et ceux où j’ai habités (Brest, Paris, Lyon, etc). » Une entrée en matière que l’ancien directeur général de Xbox France, qui avait participé au développement d’OM TV, aurait préféré plus discrète. Pour être accepté sur la Canebière, Hugues Ouvrard part déjà en mission reconquête. Celle-ci sera compliquée : des tags insultants ont coloré les murs de la Commanderie…