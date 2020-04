OM : Romain Molina en remet une couche sur la vente du club !

true

Alors que Jacques-Henri Eyraud a fermement démenti les rumeurs de vente de l’OM par Frank McCourt, Romain Molina était revenu sur son scoop de samedi soir.

Romain Molina a lâché une petite bombe samedi soir en expliquant que Frank McCourt travaillait en coulisses pour vendre l’OM. Invité à éclaircir la situation dans les colonnes de L’Équipe, Jacques-Henri Eyraud a évidemment démenti cette rumeur.

« Grâce à la contribution de Frank, on a changé le profil de ce club, dans sa structuration et dans ses résultats. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre deuxième phase du projet, fair-play financier ou pas. Évidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique, sportive, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news.Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit », a affirmé le président de l’OM dans le quotidien sportif.

« Vouloir vendre c’est bien, pouvoir vendre c’est mieux »

Avant la parution de L’Équipe ce mercredi, Molina avait tenu à apporter quelques précisions sur son information du week-end. « Cela a provoqué un ramdam et honnêtement, j’ai du mal à comprendre car j’en parlais encore à d’autres personnes dans le milieu du foot aujourd’hui et c’est un peu un truc que tout le monde sait, a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui en France, il y a énormément de clubs qui sont à vendre. Les propriétaires cherchent à vendre et sont plus qu’à l’écoute. (…) Aujourd’hui Marseille, oui je le redis, ils recherchent pour trouver de nouveaux acquéreurs et cela fait un moment d’ailleurs. Donc je suis très surpris du ramdam que ça a fait. (…) Vouloir vendre c’est bien, mais pouvoir vendre c’est mieux. (…) Donc je n’en sais pas plus, mais je voulais préciser. »