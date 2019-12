OM : Rudi Garcia trouve enfin un allié lors de son passage à Marseille

false

Invité de l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport, le défenseur Mehdi Benatia, formé à l’OM, a assuré que le bilan de Rudi Garcia à Marseille n’était pas aussi mauvais que ce qu’on en dit aujourd’hui.

De super entraîneur à has been, ou presque, c’est le terrible destin de Rudi Garcia en presque trois années à l’OM. Arrivé à l’automne 2016 sur la Canebière avec une flatteuse réputation, lui qui avait fait des miracles à Lille et à la Roma, le technicien aujourd’hui à Lyon en est reparti sans avoir réussi à remporter un trophée et à qualifier le club pour la C1.

Sa communication particulière lui a rapidement valu le rejet des supporters, de même que ses échecs dans le recrutement et son incapacité à remporter un grand match. Et le pire pour lui, c’est que ces travers semblent l’avoir suivi jusqu’à Lyon. Heureusement, Garcia peut compter sur un bon avocat en la personne de Mehdi Benatia. Dans l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport, le défenseur formé à l’OM a parlé en bien d’un technicien croisé à la Roma.

« Je lui souhaite bonne chance, c'est l'un des meilleurs coaches français. » Medhi Benatia répond dans #LeVestiaire au message de Rudi Garcia, qu'il a connu une saison à la Roma (en 2013/2014), saison durant laquelle il a atteint son record de buts (5) sur une saison

« Rudi, il a fait du bon boulot. Même si, à l’arrivée, certains disent à Marseille que le bilan est mitigé, moi qui ai été formé à l’OM et qui continue de suivre ce club, je rappelle qu’il a été en finale de Coupe d’Europe. S’il te la gagne… Faut voir aussi les moyens qu’il a eus. A la Roma, il a fait du super boulot, il a qualifié le club en Ligue des champions ; il a été champion à Lille… Je pense qu’on a là un très bon coach, l’un des meilleurs de France. »