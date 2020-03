OM – SC Amiens (2-2) : Villas-Boas met un coup de frein à Thauvin

true

L’OM a gâché hier à l’Orange Vélodrome. Dans la lignée de leurs dernières sorties poussives, les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas tenu la distance contre le SC Amiens malgré un avantage de deux buts avant le money time (2-2). Les Olympiens ont encaissé deux buts coup sur coup et pourraient voir leurs concurrents directs pour la prochaine C1 revenir sur les talons ce week-end.

Les Olympiens sont très tendus après le coup de sifflet final, ils en veulent à l’arbitre M. Letexier, surtout Villas-Boas très véhément… il reçoit un carton rouge… #OMASC pic.twitter.com/CQjHyw4n5l — Le Phocéen (@lephoceen) March 6, 2020

En attendant, une bonne nouvelle est venue éclaircir le brouillard marseillais : le retour de Florian Thauvin à la compétition. Six mois après sa blessure à la cheville – qui lui a valu une opération – le champion du monde a rejoué le dernier quart d’heure. L’entraîneur de l’OM ne compte pas en faire tout de suite un titulaire à part entière.

Rendez-vous à Brest pour Thauvin

« C’est déjà bien qu’il ait joué 15 minutes, après on va monter petit à petit. Pas comme titulaire pour les deux prochains matchs, a tempéré AVB en conférence de presse. Après la trêve, il sera totalement prêt. On va aussi essayer de faire quelque chose pendant la trêve. Mais pour Brest, on va commencer à y penser. Cela va dépendre de lui et de sa confiance. » Le coach de l’OM fixe donc le déplacement à Brest lors de la 31e journée, le 5 avril comme horizon pour Thauvin. D’ici là, les Marseillais se rendront à Montpellier le week-end prochain, avant le Classique contre le PSG le 22 mars à domicile.