OM – SCO Angers (0-0) : les 3 constats de la vie sans Dimitri Payet

La vie sans Payet est (vraiment) compliquée

Tout l’OM le redoutait, ça s’est confirmé face au SCO d’Angers : Dimitri Payet, lorsqu’il n’est pas sur le terrain, manque cruellement à ses partenaires. Dénués d’inspiration et privés d’application lors du dernier geste. Comme si le déficit d’idées, notamment dans les petits espaces, devenait flagrant. Les hommes de Villas-Boas, qui ont certes eu la possession de balle au cours de la rencontre, ont offert à leurs supporters un jeu stéréotypé. Avec quatre tirs, seulement, et une demi-occasion, non cadrée, sur une frappe de Radonjic lors des 45 premières minutes. Payet offre de la créativité, un soupçon de folie et casse les lignes. Tout ce qu’il a manqué aux Marseillais en cette fin d’après-midi.

Rongier fidèle à lui-même, Lopez et Benedetto aussi

La suspension du Réunionnais, et celle du défenseur central Boubacar Kamara, avait conduit Villas-Boas à réorganiser son milieu de terrain. Une nouvelle chance était donc donnée à Maxime Lopez, qui, cette saison, tarde à convaincre. Regrettable évidence, le Marseillais n’en a guère profité, proposant certes des solutions sur le côté, mais ratant un nombre incalculable de remises. Lopez qui a même été sorti par son entraîneur pour laisser place à Valère Germain. Sous les sifflets. Valentin Rongier, lui, a multiplié les récupérations de balles, toujours bien placé. Précieux mais peut-être trop bas. L’ancien nantais, si précieux lorsqu’il est épaulé par un véritable créateur, a souffert de l’absence de Payet. Dario Benedetto, enfin, n’a rien montré 90 minutes durant. Rarement trouvé, jamais décisif, l’Argentin vit des moments difficiles.

🕒90+4 | #OMSCO 0⃣-0⃣ 🔒Match fermé où nos Olympiens n’auront pas trouvé la faille, mais prennent un point. 🏠 Rendez-vous dès mercredi à l’@OrangeVelodrome pour le 8e de finale de @coupedefrance face à Strasbourg. pic.twitter.com/sAgRZcgpBq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 25 janvier 2020

Et si Villas-Boas usait de cette rencontre pour…

Lorsque vous êtes dauphin du PSG, deuxième de Ligue 1, la réception d’Angers offre logiquement une certaine tranquillité. Surtout quand vous évoluez à domicile, dans un Vélodrome qui ne demande qu’à exploser. On a vu, bien au contraire, une formation marseillaise empruntée, incapable de prendre au dépourvu le bloc angevin. De quoi inquiéter pour la suite de la saison avec de nombreux déplacements qui s’annoncent périlleux. André Villa-Boas, qui serine à qui veut bien l’entendre, que son effectif est trop limité, pourrait se servir de ce (triste) match pour mettre un coup de pression à son président, Jacques-Henri Eyraud. Certes, les finances phocéenne n’offrent que peu de possibilités lors de ce mercato, mais comment imaginer une qualification en Ligue des Champions sans renfort ? Le pari peut être tenté, mais paraît très risqué.