OM : serein pour la C1 2020-21, Eyraud sermonne les anti-McCourt !

Jacques-Henri Eyraud l’a assuré : l’OM pourra bel et bien participer à la prochaine Ligue des Champions… Et il a défendu Frank McCourt.

Face à une quarantaine de supporters triés sur le volet et dans le cadre du programme de fidélité OM Prime, Jacques-Henri Eyraud est revenu lundi soir sur les contours du projet phocéen pour la saison prochaine. Le président délégué marseillais n’a pas parlé que du Mercato. Il a notamment été question du fair-play financier.

Pas de risques d’exclusion avant 2021-22

Pour lui, il n’y a pas à craindre pour une exclusion en 2020-21 : « Si le Fair Play Financier devait éventuellement aller jusqu’à une sanction sur la participation à la Coupe d’Europe, cela s’appliquerait sur la saison 2021/22. Ce n’est pas ce que j’ai lu ci et là mais on ne va pas passer notre temps à faire des communiqués pour démentir ce que l’on lit dans la presse. Ce ne serait pas pour la saison en cours. Je ne sais pas ce qu’il va se passer, je suis respectueux de la Chambre et des instances qui statueront sur le dossier de l’OM. Mais si on est sanctionné, on ne sera pas le premier club à l’être ».

« Frank McCourt doit être reconnu ! »

Par ailleurs, Jacques-Henri Eyraud s’est fendu d’un sermon à l’encontre des supporters critiques à l’égard de Frank McCourt et qui réclame son départ : « Il faut que chacun se rende compte de sa contribution dans ce club unique et que vous aimez. Je m’enflamme un peu sur le sujet mais cet investissement est sans précédent dans l’histoire du club. Il doit être reconnu! Quelle entreprise peut afficher de telles niveaux de pertes? L’OM n’a pas de dettes! Pas un euro de dette. Le club a des pertes importantes, c’est très différent. Cet investissement ne s’est pas fait avec l’argent des autres, il a été compensé par le propriétaire Frank McCourt »